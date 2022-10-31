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    Danla Biliç'ten canlı yayında evlilik açıklaması

    Alelade Show'a konuk olan Danla Biliç'in garip tavırları, alkollü olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi. Biliç, evlilik konusunda "Daha çok gencim asla evlenemem" yorumuyla da dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:59
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    Danla Biliç'ten canlı yayında evlilik açıklaması

    Sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile oyuncu Kubilay Aka ilişkisi, magazin gündemine oturmuştu.

    Danla Biliç, katıldığı Alelade Show programında, ilişkisi ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu.

    Programda, konuklardan biri olan şarkıcı Berkay ile evlilik konusunda bir sohbet başladı.

    Okların çevrildiği Danla Biliç, evlilik konusundaki sert tavrını ortaya koydu.

    "Daha çok gencim"

    Garip yüz ifadelerinden dolayı programa alkollü katıldığı iddia edilen Biliç, "Ben daha çok gencim, asla evlenemem." şeklinde konuştu.

    "O düşünebilir ben düşünmüyorum"

    Moderatör Doğu Demirkol'un "Kubilay ciddi düşünüyor gördüğüm kadarıyla." yanıtının üzerine Biliç, "O düşünebilir ben düşünmüyorum. Onu çok seviyorum ama şu anlık evlilik düşünmüyorum." dedi.

    İşte o anlar...

    Danla Biliç'ten canlı yayında evlilik açıklaması VİDEO

    Danla Biliç ten canlı yayında evlilik açıklaması #1


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