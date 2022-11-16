Dansözlüğü bırakan Asena'nın yeni mesleği şaşırttı! Asena ilk defilesinde gözyaşlarını tutamadı..

Eski oryantal Asena'nın yeni mesleği ortaya çıktı. Asena'nın yeni mesleği sosyal medyada uzun süre konuşuldu. İşte Asena'nın yeni mesleği..

İbrahim Tatlıses'in İbo Show isimli programındaki dansları ve sahne şovlarıyla tanınan oryantal Asena uzun yıllar yaptığı dansözlüğü bırakma kararı almıştı.

İşletmeci Hasan Dere ile evlenerek yeni bir sayfa açan Asena Almanya’ya taşındı ve burada yeni bir mesleğe başladı.

45 yaşında olan Asena 90'lı yıllarda televizyon ekranlarında adeta bir fırtına gibi esti. O dönem büyük bir şöhrete kavuşan Asena geçtiğimiz aylarda yeni bir sektöre geçiş yaptı.

Dansözlük yaptığı yıllarda tüm Türkiye tarafından yakından tanınan Asena son yıllarda gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor. Asena'nın yeni mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Moda sektörüne girdi

Bir gelinlik mağazası açan ve özel koleksiyonlar hazırlayan Asena bir defile düzenledi. Kendiside dikiş yapan Asena yaptığı açıklamada "Sabır gerektiren işlemeleri babaannemden öğrendim, birlikte yatak örtüsü dikerdik" ifadelerine yer verdi.

40 manken ile beraber podyuma çıkan Asena, defile sonunda kendi hazırladığı siyah gelinlik ile sahneye çıktı.

Defile sonrası bir konuşma yapan Asena yanında olan herkese teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.