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Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan, sosyal medya platformlarındaki etkileyici paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Özellikle Instagram üzerinden takipçileriyle etkileşimde bulunarak popülerliğini artıran genç fenomen, tarzıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Özgün ve cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Alkan, paylaştığı içeriklerle kendine hayran bırakıyor.
Son pozları ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı
Dantelli iç çamaşırıyla nefes kesti
Zeynep Alkan, beyaz dantelli iç çamaşırının üzerine giydiği dekolteli etekle takipçilerinin beğenisini topladı.
Verdiği cesur pozlar, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünlü isme, "Güzelliğinden fenalaşmak", "Harikalar ötesi", "Ne desem az kalır" gibi iltifatlar geldi.