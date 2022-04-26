Daracık taytı ve derin dekoltesiyle Teşkilat'ın Ceren'i açıldıkça açıldı! 'Diziden ayrılmak yaramamış'

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ceren karakteri ile beğenilen ve geçtiğimiz hafta diziden ölerek ayrılan Ezgi Eyüboğlu, Instagram pozları ile herkesin aklını başından almaya devam ediyor.

15 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okudu.

Üniversitede okuduğu sırada tiyatro ile tanışan ve tiyatro bölümüne başlayan Eyüboğlu, Erberk Ajansı'na kaydoldu.

İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapan güzel isim, 2010 yılında ise oyunculuğa tam anlamıyla adım attı.

2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Aybige Hatun karakterine hayat veren ve ünlenen Ezgi, 14 Mayıs 2016 yılında meslektaşı Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

26 Haziran 2019 yılında Kaan Yıldırım'dan boşanan ve bir süre Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile beraber olan oyuncu, TRT'nin Teşkilat dizisinde karşımıza çıktı.

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Ceren karakteri sayesinde dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz hafta projeye veda etti.

Diziden ölerek ayrılan ve hayranlarını şaşırtan güzel isim, sosyal medya üzerinden verdiği bazı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ezgi Eyüboğlu güzelliğiyle büyüledi

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde yer lan güzel oyuncu, spor yaptığı anları paylaştı.

Daracık tayı ve derin dekoltesi ile fiziğini ortaya çıkaran Eyüboğlu'na yorum ve beğeni yağdı. "Çok güzelsin Ceren" , "Fiziğe bak" , "Maşallah" , "Sen neymişsin ya" yorumları havada uçuştu.

Teşkilat'tan ayrılan ve dinlenmeye başlayan oyuncunun yeni projesi için şimdiden merak edilmeye başlandı.