Darmaduman dizisinin Kerem’i Mert Yazıcıoğlu kimdir, aslen nereli? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, sevgilisi kim?

Karagül, Aşk 101 gibi sevilen bir çok yapımda rol alan Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde Darmaduman dizisinde Kerem karakterine hayat veriyor. Peki Mert Yazıcıoğlu kimdir?

10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde Darmaduman dizisinde Kerem karakterine hayat veriyor. Bir dönem FOX'ta yayımlanan; başrollerini Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin olduğu Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandıran ünlü ismin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Mert Yazıcıoğlu kimdir?

Mert Yazıcıoğlu kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydolmuş olan Yazıcıoğlu, bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde başlamış oldu. İlk olarak Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanışan ünlü isim, Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladmıştır.

Bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından Dedemin İnsanları isimli filmde oyunculuğa atılmıştır. 2013-2016 senelerinde FOX'ta yayımlanan Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırmştır. Sonrasında Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide ise "Korkut" karakterini canlandırmıştır.

2018 senesinde ekrana gelen İyi Oyun isimli Sinema filminde "Cenk" karakterine hayat veren isim, 2018-2019 seneleri arasında Kanal D'de yayımlanan Bir Litre Gözyaşı isimli dizide "Mahir Yetkin" karakterine hayat vermiştir. Yazıcıoğlu, yine Netflix'te ekrana gelen Aşk 101 isimli dizide "Sinan" karakterini canlandırmıştır.