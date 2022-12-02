Mastürbasyon sahnesiyle gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan iç çamaşırsız poz! 'İyice abarttın'

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından yaptığı iddialı pasylaşımlar ile adından söz ettiriyor. Genç oyuncunun son pozuna beğeni yağdı..

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan oyunculuğunun yanında güzelliği ve fiziği ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu instagram hesabından yaptığı pasylaşımlar ile beğeni topluyor.

20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 22 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Birçok dizide rol alan Hafsanur Sancaktutan ilk olarak 2018 yılında Servet isimli dizide rol alarak televizyon ekranlarında boy gösterdi.

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve Dünyayla Benim Aramda dizilerinde rol alan genç oyuncu başarılı performansı ile dikkat çekmeyi başardı.

Son dönemde sosyal medyada oldukça aktif olan Hafsanur Sancaktutan'ın instagramda 1 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Hafsanur Sancaktutan'ın son instagram paylaşımı dikkat çekti. İşte o pozlar..