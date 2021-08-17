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    • Davalık olmuşlardı, kanalına transfer etti! Acun Ilıcalı'dan bomba Zuhal Topal paylaşımı: Hoş geldin

    Davalık olmuşlardı, kanalına transfer etti! Acun Ilıcalı'dan bomba Zuhal Topal paylaşımı: Hoş geldin

    3 sezondur FOX TV'de gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada'yı sunan Zuhal Topal, zam alamayınca kanalla yollarını ayırmıştı. Bu ayrılık sonrası Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 16:40
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    Davalık olmuşlardı, kanalına transfer etti! Acun Ilıcalı'dan bomba Zuhal Topal paylaşımı: Hoş geldin

    Televizyon tarihine damga vuracak bir transfer gerçekleşti.

    3 sezondur FOX TV ekranlarında ''Zuhal Topal'la Sofrada'' programının sunuculuğunu yürüten Zuhal Topal, programdan ayrıldı.

    İddialara göre Topal, zam talebi karşılanmayınca sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdi.

    ''ATV'YE GEÇTİ'' DENİLMİŞTİ

    Yeni sezonda hangi kanalda program yapacağı merak konusu olan Zuhal Topal'ın ATV ile anlaştığı iddia edilmişti. Ancak iddialar doğru çıkmadı.

    Davalık olmuşlardı, kanalına transfer etti! Acun Ilıcalı dan bomba Zuhal Topal paylaşımı: Hoş geldin #1

    ACUN ILICALI İLE ANLAŞTI

    Topal'ın yeni adresi, bir süre önce davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalı oldu.  Acun Ilıcalı, bomba transfer haberini kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

    Zuhal Topal'la çekildikleri fotoğrafı, Instagram hikayeler kısmından paylaşan Ilıcalı, fotoğrafa, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8'de... Hoş geldin." notunu düştü.

    Ancak Topal'ın, TV8'de 'Yemekteyiz' mi, yoksa 'Sofrada' programını mı sunacağı ise henüz açıklanmadı.

    Davalık olmuşlardı, kanalına transfer etti! Acun Ilıcalı dan bomba Zuhal Topal paylaşımı: Hoş geldin #2

    DAVALIK OLMUŞLARDI

    Acun Medya ve TV8, FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.

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