Davaro, Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın güzeliydi! Hafızalara kazınan o isim geçen zamana yenildi...

Davaro, Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın güzeliydi! Hafızalara kazınan o isim geçen zamana yenildi...

Çiçek Abbas’, 'Kanlı Nigar' ve 'Davaro' gibi filmlerle hafızalara kazınan Pembe Mutlu'nun son hali ortaya çıktı. Uzun zamandır herhangi bir yapımda yer almayan oyuncu, yaşadığı değişimle şoke etti.

Poz verdiği dergilerde dikkatleri üzerine çeken, fiziği ve güzelliği ile herkesi etkileyen Pembe Mutlu senaristlerin dikkatini çekti.

Mutlu'nun modellik yaptığı zamanlarda takipçisi olan birçok fiml yazarı, mankeni 80'li yıllarda Yeşilçam'a geçirdi.

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Davaro dizisinde yer alan Pembe Mutlu, güzelliği ile Yeşilçam dünyasına damga vurdu.

Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden birisi olan Mutlu sırasıyla; Mavi mavi, Çiçek Abbas ve Kanlı Nigar gibi dönemin isim yapmış projeleri arasında yer aldı.

Uzun yıllardır herhangi bir projede yer almayan Pembe Mutlu, son hali ile sosyal medyada gündem oldu.

Uzun zamandır oyuncuyu görmeyen ve günümüzde tanımayan isimler, Davaro filmindeki halini hatırlayınca, şaşkınlığını gizleyemedi.

PEMBE MUTLU'NUN DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Yeşilçam’ın usta oyuncuları, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman gibi isimlerle pek çok filmde yer alan Pembe Mutlu, Davaro filmi ile hafızalara kazındı.

Usta isimlerle çalışma şansı bulan Mutlu, Yeşilçam'ın en talihli oyuncuları arasında yer aldı.

İri, ela gözleri, sarı saçlarıyla bir döneme damga vuran Pembe Mutlu, şimdiki haliyle ise görenleri şoke etti.

PEMBE MUTLU KİMDİR?

1955 yılında Denizli’ de dünyaya gelen Pembe Mutlu'nun gerçek adı, Pembe Gül'dür. Yeşilçam'a damga vuran isim, İlyas Salman ile oynadığı Çiçek Abbas, Şaşkın Ördek, Kemal Sunal ile oynadığı Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı.

Yaklaşık olarak 12 senelik sinema hayatı boyunca 100 civarında filmde rol alan Mutlu, dram ve komedi türünde rol aldığı filmler ile Yeşilçam'a damgasını vurmayı başarmıştır. Uzun bir süredir sinemadan elini ayağını çeken Mutlu, sakin bir hayat sürmektedir.