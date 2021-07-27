Davetiyesini bile paylaştı! Aleyna Tilki müjdesini 'evleniyorum' diyerek duyurdu.. Sosyal medya sallandı

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, magazin gündemine bomba gibi düşen bir paylaşımda bulundu. 21 yaşındaki genç şarkıcı, yaptığı paylaşımda yarın evleneceğini açıkladı.

Açıklamaları, şarkıları, pozları, klipleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yine gündem olmayı başardı.

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran genç popçu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Çıkardığı İngilizce şarkı ile yurt dışına açılan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ''Sır'' adını verdiği yeni şarkısını çıkartacağı gün için geri sayımı başlattı.

"AYIN 28'İNDE EVLENİYORUM"

Aleyna Tilki, Instagram hesabından nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınladı.

Tilki, davetiyeli paylaşımına, "Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagramdan canlı izleyebilirsiniz.)" notunu düştü.

Sır şarkısının klibinde gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giyen Aleyna'nın yaptığı paylaşım, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

''KONYA'DA DOĞMUŞ OLMAM BENİ DÜNYA STARLARINDAN AYIRIYOR''

"Amerikada doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?" sorusuna yanıt veren Tilki, şunları söylemişti:

''Daha kötü olurdu. Amerika’da doğup, büyüseydim oradaki starlardan bir farkım kalmazdı. Konya’da doğmak, Anadolu’nun enerjisini taşımak, bana çok şey kattı. Benim dünya starı olabilecek olmamın başlıca nedeni kendine has bir tip olmam. Yurt dışındaki insanlar da bu konuya çok ilgi gösteriyor. Beni dünya starlarından ayıran şey; bence Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurt dışında olsaydı bu kadar özel bir sanatçı olamazdım.''