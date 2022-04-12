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    • David Beckham'ın gelininin güzelliği yapma çıktı iyi mi! 'Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne..'

    David Beckham'ın gelininin güzelliği yapma çıktı iyi mi! 'Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne..'

    David Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham, 27 yaşındaki oyuncu Nicola Anne Peltz ile dünyaevine girdi. Düğünden sonra mercek altına alınan gelin, estetiksiz halleri ile olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 22:46
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    David Beckham'ın gelininin güzelliği yapma çıktı iyi mi! 'Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne..'

    David Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham, uzun zamandır aşk yaşadığı 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz evlendi.

    Yılın gelini olarak gösterilen ve masalsı bir düğünle evlenen Nicola Anne Peltz, uzun bir süredir gündemde.

    Gelinliği ile genç kızlara ilham veren Nicola Anne Peltz ve annesi düğüne damga vurdu ancak estetiksiz fotoğraflar olay oldu.

    Nicola Anne Peltz'in ortaya çıkan estetiksiz halleri yıllar içinde yaşadığı değişimi ortaya koydu ve yüzündeki işlemler gün yüzüne çıktı.

    İkilinin masalsı düğününü konuşanlar ortaya çıkan görüntüler karşısında şoke olurken, gündemin yeni konusu ise bu fotoğraflar oldu.

    Estetik güzeli çıktı

    Düğünde herkesi büyüleyen Nicola Anne Peltz'in eski hali ise birçok kişinin dikkatini çekti.

    9 Ocak 1995 doğumlu olan güzel oyuncu "Son Hava Bükücü" adlı filmde canlandırdığı Katara karakteri ile ünlendi.

    Deck the Halls filminde Mackenzie ve Harold adlı filmde Becki karakterini canlandıran Nicola Anne Peltz son olarak 2014 yılında Transformers: Age of Extinction'da yer aldı. Peltz'in bu projelerde yer aldığı dönemde yüzünün oldukça farklı olduğu görüldü.

    Sayısız işlem yaptırdığı farklı edilen Nicola, şimdiki haline ulaşmak için bir hayli çaba harcamış. Genç ismin ortaya çıkan bu görüntüleri ise düğüne gölge düşürdü. Masalsı düğün yerine estetikler gündeme gelmeye başladı.

    David Beckham ın gelininin güzelliği yapma çıktı iyi mi! Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne.. #1

    David Beckham ın gelininin güzelliği yapma çıktı iyi mi! Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne.. #2

    David Beckham ın gelininin güzelliği yapma çıktı iyi mi! Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne.. #3

    David Beckham ın gelininin güzelliği yapma çıktı iyi mi! Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne.. #4

    David Beckham ın gelininin güzelliği yapma çıktı iyi mi! Meğer ne çok estetik sığdırmışsın yüzüne.. #5

     


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