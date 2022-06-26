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    David Beckham'ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı!

    David Beckham'dan ayakta alkışlanacak hareket.Erkek çocuklarına kalacak miras için koyduğu şartı duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi..
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 02:28
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    David Beckham'ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı!

    Dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham ayakta alkışlanacak bir olayla gündeme geldi.David Beckham'ın oğullarına koyduğu miras şartı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Beckham'ın yaptığı bu davranış herkes tarafından taktir topladı..

    David Beckham ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı! #1

    Geçtiğimiz günlerde oğlu Brooklyn Beckham'ı evlendiren David Beckham'ın oğullarına miras ile ilgili bir belge imzalattığı ortaya çıktı.Beckham'ın bu örnek davranışını görenler destekleyici yorumlar yaptılar.

    Kadına şiddet varsa miras yok

    Victoria Beckham ile evli olan David Beckham'ın 3 oğlu ve 1 kızı bulunuyor.David Beckham 3 oğluna ilerde bırakacağı miras ile ilgili bir şart koydu.Beckham, oğullarının hayatlarına girecek hiçbir kadına fiziki ve psikolojik şiddet uygulamayacaklarına dair belge imzalattı.Eğer çocuklar bu kurala uymazlar ise mirastan men edilecekler.

    David Beckham ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı! #2

    David Beckham ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı! #3

    David Beckham ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı! #4


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