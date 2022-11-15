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    'Dayısının izinde' Kadir İnanır'ın yeğeni EDHO'dan çıktı! Benzerliğin bu kadarı...

    Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeninin ünlü oyuncu olduğu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:40
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    'Dayısının izinde' Kadir İnanır'ın yeğeni EDHO'dan çıktı! Benzerliğin bu kadarı...

    Yeşilçam'ın jönlerinden olan Kadir İnanır, Türk sinemasına adını yıldız harflerle yazdırdı.

    Yeşilçam'ın onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandıran Kadir İnanır,  Tatar Ramazan ve Selvi Boylum Al Yazmalım ile akıllara kazındı.

    Şimdilerde 73 yaşında olan usta oyuncu son olarak 2019 yılında "Kapı" isimli filmde rol aldı ve emekliye ayrıldı.

    Türk sinemasına eşsiz eserler bırakan usta oyuncu, herkesten sakladığı bir oğlu olduğu iddialarıyla gündeme geliyor.

    Çocuk sahibi olmayan Kadir İnanır hakkında bilgiler zaman zaman sevenlerinin gündemine geliyor.

    Son olarak ise Kadir İnanır'ın yeğeni sevilen dizi EDHO'nun yıldız oyuncusu çıktı.

    Kadir İnanır'ın oyuncu yeğeni

    Kadir İnanır'ın kendi oğlu gibi sevdiği yeğenleri, kız kardeşinin çocukları Levent ve Soner Arıca oldu. Öyle ki dayısı ile farklı bir gönül bağı kuran Levent Arıca, Levent İnanır olarak da anıldı.

    Henüz çocukken kamera karşısına geçen Levent Arıca, 1975 yılında başladığı profesyonel meslek hayatına birçok dizi ve film sığdırdı.

    Dayısının izinden giderek oyuncu olan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu ve birçok projede yer aldı. Ünlü oyuncu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol aldı.

    Dayısının izinde Kadir İnanır ın yeğeni EDHO dan çıktı! Benzerliğin bu kadarı... #1

    Dayısının izinde Kadir İnanır ın yeğeni EDHO dan çıktı! Benzerliğin bu kadarı... #2


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