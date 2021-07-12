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- Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları
Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 17:52
Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu'nun oturduğu, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in birlikte kaleme aldığı Dedemin Fişi filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ve BKM oyuncularının renk kattığı 2015 yapımı komedi türündeki Dedemin Fişi filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı.
Peki Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları...
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Malatyalı Çirci Ailesi'nin miras serüvenini konu alan filmde, Malatyalı Çirci Ailesi'nin büyüğü olan Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaya devam edilmektedir.
Diğer yanda ise aile büyüklerinin başına gelen bu olayın ardından hepsi birbirinden farklı ve çeşitli şehirlerde yaşayan aile üyeleri yeniden bir araya gelerek Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler.
Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...
DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLER?
- Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
- Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
- Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
- Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
- Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
- Özge Borak - Nurgül Çirci
- Ayşen Gruda
- Aziz Aslan - Şinasi
- Onur Atilla - Vecdi Şimşir
- Doğa Rutkay - Pervin Kaya
- Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
- Erdem Yener - Bora Çirci
- Burak Topaloğlu - Ivan
- İrem Sak - Kader Çirci
- Kıvanç Baran Arslan - Rıza
- Özlem Tokaslan - Üzerlik
- Zeynep Kankonde - Semra