Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları

Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları

2016 yılında gösterime giren Dedemin Fişi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? İşte Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları..

Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu'nun oturduğu, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in birlikte kaleme aldığı Dedemin Fişi filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ve BKM oyuncularının renk kattığı 2015 yapımı komedi türündeki Dedemin Fişi filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı.

Peki Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları...

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Malatyalı Çirci Ailesi'nin miras serüvenini konu alan filmde, Malatyalı Çirci Ailesi'nin büyüğü olan Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaya devam edilmektedir.

Diğer yanda ise aile büyüklerinin başına gelen bu olayın ardından hepsi birbirinden farklı ve çeşitli şehirlerde yaşayan aile üyeleri yeniden bir araya gelerek Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler.

Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLER?