Defne Samyeli bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! 'Bu fizik gerçek mi' Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin takipçileri yorum ve beğeniler ile Defne Samyeli'ye övgüler yağdırdı..

Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Defne Samyeli cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Tatil pozlarını instagram hesabından paylaşan Defne Samyeli sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

50 yaşında olan Defne Samyeli iki kız çocuğuna sahip. Deren ve Derin isminde iki kızı bulunan Defne Samyeli özel hayatı ve verdiği pozlar ile sık sık gündemde geliyor.

Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Defne Samyeli dün paylaştığı bir kare ile sosyal medyada gündeme geldi. Sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ın şarkıcı Zeynep Bastık'ı kucakladığı bir kareyi paylaşan Defne Samyeli dikkat çekti.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü sunucu adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Paylaştığı fotoğraflar beğeni toplayan Defne Samyeli'nin Instagram hesabında 865 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Defne Samyeli'nin beğeni toplayan bikinili tatil pozları..