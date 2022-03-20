Defne Samyeli göbeğine kadar inen göğüs dekolteli minicik elbisesiyle akılları baştan aldı! 'Bu ne güzellik'

Defne Samyeli göbeğine kadar inen göğüs dekolteli minicik elbisesiyle akılları baştan aldı! 'Bu ne güzellik'

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Samyeli, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Spikerlik kariyerine son verip oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlüler arasında yer alıyor.

Kusursuz fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Bir süre önce sahnelere geri dönen Samyeli, sesinin yanı sıra cesur sahne kıyafetleri ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Derin ve Deren adında iki genç kızı olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ MİNİ ELBİSESİYLE AKILLARI BAŞTAN ALDI

Sahnede fiziğini sergilemekten çekinmeyen Defne Samyeli, yine çok iddialı bir tercihte bulundu.

Göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahneye çıkan Samyeli, konserde çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkı söylediği anları, ''Dün geceden'' notuyla Instagram'dan yayınlayan Samyeli'nin paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Beğenileri kabul eden Samyeli, yorumları ise sınırlandırdı. Ünlü şarkıcıya ''Bu ne güzellik'', ''Gittikçe gençleşiyor'', ''Çok güzelsin'', ''Kim der ki 49 yaşında'' gibi yorumlar yapıldı.