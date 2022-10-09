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- Defne Samyeli göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle nefes kesti! 'Yandı buralar'
Defne Samyeli göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle nefes kesti! 'Yandı buralar'
Defne Samyeli sosyal medyada güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim sosyal medyada paylaştığı pozlar ile adından sıkça söz ettiriyor.
- 09.10.2022 - 09:55
Şarkıcılık kariyerine ara vermeden devam eden Defne Samyeli sahnelerine devam ediyor.Ünlü şarkıcı konser öncesi verdiği cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı.
Defne Samyeli dün akşam çıkacağı bir sahne öncesi verdiği pozları instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Defne Samyeli'nin instagramda 864 bin takipçisi bulunuyor.Her paylaşımı binlerce beğeni alan Samyeli'ye takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.
İşte Defne Samyeli'nin "Sahne öncesi.." notuyla paylaştığı o kareler..