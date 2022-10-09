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Defne Samyeli göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle nefes kesti! 'Yandı buralar'

Defne Samyeli göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle nefes kesti! 'Yandı buralar'

Defne Samyeli sosyal medyada güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim sosyal medyada paylaştığı pozlar ile adından sıkça söz ettiriyor.