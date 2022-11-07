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    Defne Samyeli karın kaslarını sergileyince yorum patlaması oldu! 'Kim der ki 50 yaşında'

    Ünlü şarkıcı Defne Samyeli sosyal medyada paylaştığı kareler ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Samyeli'nin son instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..
    • 07.11.2022 - 19:22
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    Defne Samyeli karın kaslarını sergileyince yorum patlaması oldu! 'Kim der ki 50 yaşında'

    Ünlü şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli hem özel hayatı ile hem sosyal medyada patlaştığı fotoğraflar ile sık sık gündeme geliyor. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Bir dönem ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemde olan Defne  Samyeli son zamanlarda şarkıcılık kariyerine odaklanmış durumda. Sık sık sahne alan Samyeli cesur sahne kıyafetleri ile adından söz ettiriyor.

    Instagram hesabında 862 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli bol bol fotoğraf ve hikaye paylaşarak takipçilerinin beğenisini topluyor.

    İşte Defne Samyeli'nin son instagram paylaşımı;

    Defne Samyeli karın kaslarını sergileyince yorum patlaması oldu! Kim der ki 50 yaşında #1

    Defne Samyeli karın kaslarını sergileyince yorum patlaması oldu! Kim der ki 50 yaşında #2

    Defne Samyeli karın kaslarını sergileyince yorum patlaması oldu! Kim der ki 50 yaşında #3


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