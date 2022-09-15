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    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! 'Şarap gibi kadın'

    Ünlü şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli paylaştığı cesur fotoğraflar ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.Ünlü ismin son paylaşımı gündem oldu..
    • 15.09.2022 - 16:04
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    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! 'Şarap gibi kadın'

    Defne Samyeli sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Ünlü isim cesur pozlarını instagramdan takipçilerinin beğenisine sunuyor.Defne Samyeli'nin her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    50 yaşındaki Defne Samyeli fit fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.Sık sık özel hayatı ilede gündem olan ünlü isim sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! Şarap gibi kadın #1

    Defne Samyeli'nin bazı instagram paylaşımları şu şekilde;

    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! Şarap gibi kadın #2

    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! Şarap gibi kadın #3

    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! Şarap gibi kadın #4

    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! Şarap gibi kadın #5


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