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Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! 'Şarap gibi kadın'

Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! 'Şarap gibi kadın'

Ünlü şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli paylaştığı cesur fotoğraflar ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.Ünlü ismin son paylaşımı gündem oldu..