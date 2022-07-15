Defne Samyeli mayolu pozuyla genç kızlara taş çıkarttı! 'Sen nasıl 50 yaşındasın'

Defne Samyeli mayolu pozuyla genç kızlara taş çıkarttı! 'Sen nasıl 50 yaşındasın'

Defne Samyeli'nin mayolu pozu sosyal medyanın gündemine oturdu.Ünlü ismin takipçileri yorum ve beğeniler ile Defne Samyeli'ye övgüler yağdırdı..

Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Defne Samyeli cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Tatil pozlarını instagram hesabından paylaşan Defne Samyeli sosyal medyada oldukça aktif.

50 yaşında olan Defne Samyeli iki kız çocuğuna sahip.Deren ve Derin isminde iki kızı bulunan Defne Samyeli özel hayatı ve verdiği pozlar ile sık sık gündemde geliyor.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü sunucu adeta genç kızlara taş çıkartıyor.Paylaştığı fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğenilen Defne Samyeli'nin instagram hesabında 866 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Defne Samyeli'nin gündem olan mayolu pozu;