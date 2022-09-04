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- Defne Samyeli mini tulumuyla dekolte verdi! 'Kızını gölgede bırakmışsın'
Defne Samyeli mini tulumuyla dekolte verdi! 'Kızını gölgede bırakmışsın'
Kızı Deren Talu'nun doğum gününü kutlayan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla görenleri mest etti.
- 04.09.2022 - 15:38
- Güncelleme : 04.09.2022 - 15:38
Eski spiker Defne Samyeli, şimdilerde şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkıyor.
Bir süre önce sahnelere geri dönen Samyeli, sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.
Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan başarılı isim, kusursuz fiziğiyle de sık sık gündeme geliyor.
Fit vücuduyla gençlere taş çıkaran Samyeli, son olarak 19 yaşına giren kızı Deren Talu'nun doğum gününden bir paylaşımda bulundu.
Samyeli, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Benim canım kızım, iyi ki doğdun" notunu düştü.
Defne Samyeli'nin kızı Deren ile paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte, o paylaşım...