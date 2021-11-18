Bloomberg HT'de Fatih Altaylı'ya konuk olan Defne Samyeli, muhalif kesime olan kırgınlığını belirterek "Benim gibi Atatürkçü düşünceyi benimsemiş insanı bir günde harcadılar" dedi.

Bloomberg HT'de yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir pogramının bu akşamki konuğu Defne Samyeli idi.

Fatih Altaylı'nın "Siyasete girmeyi hiç düşündün mü?" sorusuna yanıt veren Samyeli, çok düşündüğünü ancak sonra vazgeçtiğini belirtti.

Türk seçmeninin kendisinin hayalindeki siyaseti arzuladığını düşünmediğini söyleyen Defne Samyeli, muhaliflerin de kendisini harcadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"GÜYA CUMHURİYETÇİ OLAN KESİMİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRME İMKANI BULDUM"

"Ben kapalı ortamlarda hala konuşuyorum. Abuk sabuk bir sürü dedikodularla adımı andılar, ben bu ülkeye çok küstüm onun için. İnsanların bir çoğu da inandı. En yakın arkadaşlarım, benim kendimi siyasi anlamda yakın hissettiğim güya 'cumhuriyetçi' olan kesimin gerçek yüzünü de görme imkanı buldum.

"BENİM GİBİ ATATÜRKÇÜ BİR DÜŞÜNCEYİ BENİMSEMİŞ İNSANI BİR GÜNDE HARCADILAR"

Öyle bir kesim yok. Sırf muhalif olsunlar diye, benim gibi asker çocuğu olan Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, bütün yayınlarında bunu savunmuş olan bir kişiyi bir günde harcayabildiler, muhaliflikten beni yerle bir ettiler. Ben ne anladım sizin muhalifliğinizden o zaman. "

Defne Samyeli: Muhalifler beni bir günde harcadı VİDEO



HAYALİNDEKİ SİYASETİ ANLATTI

Defne Samyeli, hayalindeki siyaseti de şu sözlerle ifade etti:

"Daha demokratik kesim kesinlikle, daha özgürlükçü. Siyasetçilerin gerçekten halk için çalıştığı, halktan yukarıda olmadığı, daha Batılı tarzda, yurt dışında gördüğümüz halktan biri gibi yani egemenliği halktan almış belli ama bisikletle ya da arabasıyla giden, zenginleşmeyen, kimsenin hakkını yemeyen.





"BENİM GİBİ AÇIK OLMAYI SEVEN İNSAN TARZINI BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ SEVMİYOR"

Böyle bir sistemde benim gibi hani kılığı kıyafeti konusunda iddialı olmayı seven, açık olmayı seven insan tarzını bizim kültürümüz sevmiyor.

Sen bir koltuğa getiriliyorsun ama ondan sonra seni oraya getiren dinamikler, onlara hep bir borç ve besleme zorunluluğu olma sistemi, zaten başlı başına insanlardan faydalanan, halktan faydalanan ve faydanılmayı isteyen bir halk düzeni yaratıyor. Yoksa benim ülkeme dair çok büyük idealleri olan bir insanım."