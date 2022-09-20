Defne Samyeli sahne kıyafetiyle mest etti! '50 yaşında bu fizik inanılmaz'

Defne Samyeli sahne kıyafetiyle mest etti! '50 yaşında bu fizik inanılmaz'

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sunuculuk ve oyunculuk kariyerinin yanına şarkıcılıkta ekleyen Defne Samyeli konser vermeye devam ediyor.

Ünlü isin dün verdiği bir konserde giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.50 yaşında olan Samyeli fiziği ile beğeni topladı.

Adeta gençlere taş çıkartan Defne Samyeli konser fotoğraflarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Defne Samyeli'nin dün akşam verdii konserden beğeni toplayan kareler..