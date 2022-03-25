Defne Samyeli kalçasına kadar inen sırt dekolteli elbisesiyle akılları baştan aldı! 'Biblo gibi kadınsın'

Defne Samyeli kalçasına kadar inen sırt dekolteli elbisesiyle akılları baştan aldı! 'Biblo gibi kadınsın'

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yırtmaçlı ve sırt dekolteli kırmızı elbisesiyle çekildiği karelerini paylaştı. İki çocuk annesi 49 yaşındaki Samyeli'nin pozlarına beğeni yağdı.

Spikerlik kariyerini sonlandırıp oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlüler arasında yer alıyor.

Kusursuz fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemini meşgul ediyor.

Bir süre önce sahnelere geri dönen Samyeli, güçlü sesinin yanı sıra cesur sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiriyor.

Derin ve Deren adında iki kızı olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı.

YIRTMAÇLI VE SIRT DEKOLTELİ ELBİSESİYLE GÖZ DOLDURDU

Sahnede fiziğini sergilemekten çekinmeyen Defne Samyeli, yine çok iddialı bir seçim yaptı.

Yırtmaçlı ve kalçasına kadar inen sırt dekolteli kırmızı elbisesiyle sahneye çıkan Samyeli, konserde çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Samyeli'nin, ''Sonrası…'' notunu düştüğü paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü şarkıcıya ''Bu ne güzellik'', ''Kırmızı nasıl yakışmış'', ''Gittikçe gençleşiyor'', ''Biblo gibi kadınsın'', ''Kim der ki 49 yaşında'' gibi yorumlar yapıldı.