Defne Samyeli'nin '17 yaşındaki kızı' Derin'in olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler yağdırdı..

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, arkadaşlarıyla gecelerde görüntülendi. Talu'nun eğlenceli başlayan gecesi olaylı bitti. Sevgilisi kameralara küfür ederken, Talu ise şoka girdi.

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları Derin ve Deren güzellikleri ile dikkati çekiyor.

Defne Samyeli sık sık kızları ile gecelerde görüntülenirken, 17 yaşındaki Derin Talu ise giyimi ve makyajıyla adında söz ettiriyor.

Mezuniyet fotoğrafları ile tartışma yaratan Talu, arkadaşlarıyla gecelerde görüntülendi.

Genç kızın keyifli başlayan gecesi, erkek arkadaşı nedeniyle olaylı bitti.

ERKEK ARKADAŞI KÜFÜR ETTİ

Uçankuş'un haberine göre; Derin Talu'nun eğlence çıkışı görüntülendiği anlarda erkek arkadaşının küfür edip, kameraların üstüne yürümesi gündeme bomba gibi düştü.

Talu ise bu anlarda ne yapacağını bilemedi. Oldukça gergin olan genç kız, erkek arkadaşını durdurmaya çalıştı.

Konuya ilişkin ne Defne Samyeli ne de Eren Talu'dan herhangi bir açıklama gelmedi.