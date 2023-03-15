Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu süper minisiyle mest etti: 'Anasına bak kızını al dedikleri bu' Ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi sürdürüyor. Instagram'da 240 binden fazla takipçiye sahip olan Talu, bu kez süper mini elbisesiyle görenleri mest etti.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı olarak bilinen Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeyi sürdürüyor. Ünlü sanatçının kızı, özellikle yaz aylarında yayınladığı fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Kış aylarında da tatile çıkmayı ihmal etmeyen Talu, şimdilerde paylaşımlarını sürdürüyor. 2003 yılının Eylül'ünde New York, ABD'de dünyaya gelen ismin 19 yaşında olduğu biliniyor. Talu, geçtiğimiz aylarda yaptığı tatil paylaşımlarının ardından sonbaharı ve kışı da tatilsiz geçirmemişti. Samyeli'nin kızının verdiği bikinili tatil pozlarına beğeni yağmış ve annesi Defne Samyeli de kızına güzel yorumlarda bulunmuştu. "Anasına bak kızını al dedikleri bu" Samyeli'nin kızı Talu, bu kez sosyal medyada yaptığı mini etekli ayna paylaşımıyla beğeni topladı. Cesur bacak dekoltesiyle fotoğrafını paylaşan Derin Talu için "Annen gibi çok güzelsin", "Anasına bak kızını al dedikleri bu" yorumları yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...