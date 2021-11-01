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    Defne Samyeli'nin büyük pişmanlığı! Camdaki Kız'daki o rolü elinin tersiyle itmiş

    Kanal D'nin rekortmen dizisi Camdaki Kız'da Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana karakterinin ilk olarak Defne Samyeli'ye teklif edildiği ortaya çıktı. Defne Samyeli, bakın rolü neden kabul etmemiş...
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 21:11
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    Defne Samyeli'nin büyük pişmanlığı! Camdaki Kız'daki o rolü elinin tersiyle itmiş

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, iki sezondur reytingleri alt üst etmeyi başarıyor.

    Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı OGM Medya imzalı Camdaki Kız, perşembe akşamlarına damgasını vuruyor.

    Dizideki yasak aşkın kahramanı olan fettan Cana rolüne ise ünlü oyuncu Hande Ataizi hayat veriyor. Ataizi, etkili oyunculuğuyla her hafta tansiyonu arşa çıkarıyor.

    Ancak Camdaki Kız'ın fettan Cana'sının Hande Ataizi'den önce başka bir isme teklif edildiği ortaya çıktı.

    KARAKTERİ UYGUN BULMADI

    Gazeteci Birsen Altuntaş, proje başlarken Cana rolünün ilk teklif edildiği isimlerden birinin Defne Samyeli olduğunu açıkladı.

    Ancak Samyeli'nin karakteri kendisine uygun bulmadığı için rolü kabul etmediği öğrenildi.

    Daha önce Defne Samyeli'nin rol aldığı ''İstanbullu Gelin'' ve ''Sol Yanım'' dizilerindeki rollerin de önce Hande Ataizi'ne teklif edildiği gündeme gelmişti.

    Defne Samyeli nin büyük pişmanlığı! Camdaki Kız daki o rolü elinin tersiyle itmiş #1

    Defne Samyeli nin büyük pişmanlığı! Camdaki Kız daki o rolü elinin tersiyle itmiş #2

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