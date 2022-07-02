Defne Samyeli'nin kızı Deren göbekten dekolte verdi, annesini kıskandırdı! 'Beklediğimize değdi'

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mavi kombiniyle güzelliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Birden fazla kalp emojisi alan güzel isim, annesi Defne Samyeli'yi geride bıraktı.

1996 yılında ABD'de dünyaya gelen Deren Talu, Los Angeles'ta üniversite eğitimini tamamladı.

Büyürken kameralardan uzak duran ve eğitimine önem veren Deren Talu, annesinin izinden gidiyor.

İlk olarak güzelliği ile sosyal medyadan öne çıkarılan Deren Talu, defilelerde boy göstermeye başladı.

Defileler dışında da oyunculuk alanında deneyimler yaşayan Deren, kardeşi ve annesiyle sık sık gecelerde boy gösteriyor.

Annesi Defne Samyeli ve kız kardeşi Derin Talu ile kombinler yapan ve ilgi çeken güzel isim, zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyor.

Cesur pozlarıyla dikkati çeken Deren Talu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı.

Sevgilisi ile tatil yapan ve sık sık paylaşım yapan Deren, mavi kombiniyle yine görenleri büyüledi.

Deren'den şov

Annesi Defne Samyeli'nin güzellik konusunda geride bırakan Deren Talu, dikkati çekmeye devam ediyor.

Instagram hesabını aktif kullanan ve profosyonel anlamda bir ajansla çalışan Derne, defile ve dizilerde boy gösteriyor.

Güzelliği ile herkesin merak ettiği bir isim haline gelen ve bunu kısa süre içerisinde başaran Deren Talu, fiziğini sosyal medya hesabından sergiliyor.

Son olarak mavi kombiniyle fotoğraf paylaşan Deren Talu'ya binlerce kalp emojisi ve övgü dolu yorumlar geldi. Güzel isim, hayranlarından aldığı övgü dolu yorumlarla mest oldu.