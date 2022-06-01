Petrol
117.66
1.78%
Euro
17.6691
0.27%
Dolar
16.4296
0.21%
Altın
977.15
0.80%
Borsa
2584
1.46%
Bitcoin
524.579
0.51%
BTXN Coin
12.64
0.71%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Defne Samyeli'nin kızı Deren hem göğüs hem göbek hem bacak dekoltesi verdi! Üçlü kombo...

    Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla dikkati çekti. Talu'nun bazı hayranları şarkıcı Gülşen'e göndermeli yorumlar yaptı.
    • 01.06.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 15:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Defne Samyeli'nin kızı Deren hem göğüs hem göbek hem bacak dekoltesi verdi! Üçlü kombo...

    Kasım 1996 tarihinde ABD'de dünyaya gelen Deren Talu, annesi gibi oyuncu olma yolunda ilerliyor.

    Lise eğitimini ENKA Okulları'nda alan Deren Talu, üniversite eğitimini Los Angeles'ta tamamladı.

    Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı. İlk oyunculuk deneyimini ise Akıncı dizisindeki 'Didem' rolüyle yaşadı.

    Şu sıralar defilelerde boy gösteren ancak ekranlarda olmayan Deren Talu, fiziği ve güzelliği ile konuşuluyor.

    Kardeşi Derin ile cesur pozlar veren ve bu kareleri sosyal medyadan paylaşan Deren Talu, zaman zaman eleştiriliyor.

    Dekoltenin dozunu kaçırdığı zaman eleştirilen Talu'nun güzelliğine ve fiziğine ise övgü dolu yorumlar geliyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son paylaştığı kare ile yine hayranlarını ikiye bölmeyi başardı.

    Deren Talu'dan dekolte şov

    Instagram hesabından paylaştığı karelerle olay olan Deren Talu, güzelliği ile annesi Defne Samyeli'yi solladı.

    Anne-kız zaman zaman bir örnek giyinirken, Deren'in tarzı bir tık daha öne geçti.Hem tarzı hem de havalı duruşu ile gözlerin üzerine çevrildiği Deren, mavi elbisesi ile olan karesini hayranlarının beğenisine sundu.

    Defne Samyeli nin kızı Deren hem göğüs hem göbek hem bacak dekoltesi verdi! Üçlü kombo... #1

    Deren Talu, fiziğiyle takipçilerini resmen mest etti. Talu'nun bu pozlarının altına birçok takipçisi "Maşallah" derken, bazı takipçileriyse "Gülşen gelsin de dekolte görsün" yorumlarında bulundu.

    Defne Samyeli nin kızı Deren hem göğüs hem göbek hem bacak dekoltesi verdi! Üçlü kombo... #2

    Defne Samyeli nin kızı Deren hem göğüs hem göbek hem bacak dekoltesi verdi! Üçlü kombo... #3

    Defne Samyeli nin kızı Deren hem göğüs hem göbek hem bacak dekoltesi verdi! Üçlü kombo... #4


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Resmi Gazete 1 Haziran 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 1 Haziran 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir