Defne Samyeli'nin kızı Deren hem göğüs hem göbek hem bacak dekoltesi verdi! Üçlü kombo...

Defne Samyeli'nin kızı Deren hem göğüs hem göbek hem bacak dekoltesi verdi! Üçlü kombo...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla dikkati çekti. Talu'nun bazı hayranları şarkıcı Gülşen'e göndermeli yorumlar yaptı.

Kasım 1996 tarihinde ABD'de dünyaya gelen Deren Talu, annesi gibi oyuncu olma yolunda ilerliyor.

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda alan Deren Talu, üniversite eğitimini Los Angeles'ta tamamladı.

Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı. İlk oyunculuk deneyimini ise Akıncı dizisindeki 'Didem' rolüyle yaşadı.

Şu sıralar defilelerde boy gösteren ancak ekranlarda olmayan Deren Talu, fiziği ve güzelliği ile konuşuluyor.

Kardeşi Derin ile cesur pozlar veren ve bu kareleri sosyal medyadan paylaşan Deren Talu, zaman zaman eleştiriliyor.

Dekoltenin dozunu kaçırdığı zaman eleştirilen Talu'nun güzelliğine ve fiziğine ise övgü dolu yorumlar geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son paylaştığı kare ile yine hayranlarını ikiye bölmeyi başardı.

Deren Talu'dan dekolte şov

Instagram hesabından paylaştığı karelerle olay olan Deren Talu, güzelliği ile annesi Defne Samyeli'yi solladı.

Anne-kız zaman zaman bir örnek giyinirken, Deren'in tarzı bir tık daha öne geçti.Hem tarzı hem de havalı duruşu ile gözlerin üzerine çevrildiği Deren, mavi elbisesi ile olan karesini hayranlarının beğenisine sundu.

Deren Talu, fiziğiyle takipçilerini resmen mest etti. Talu'nun bu pozlarının altına birçok takipçisi "Maşallah" derken, bazı takipçileriyse "Gülşen gelsin de dekolte görsün" yorumlarında bulundu.