Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ekranlara dönüyor! Bakın hangi diziyle el sıkıştı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ekranlara dönüyor! Bakın hangi diziyle el sıkıştı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Kanal D'nin yeni yaz dizisi Seversin'e konuk oluyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin, iyayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Seversin dizisi, reytinglerde iyi bir açılış yaptı.

İlayda Alişan'ın Asya, Burak Yörük'ün ise oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği Seversin dizisi, 8 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Eğlenceli hikayesiyle dikkati çeken dizinin 2’nci bölümüne ise ünlü bir sim konuk oluyor.

Deren Talu Seversin'de

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Seversin dizisinin 2'inci bölümüne konuk oyuncu olarak katılıyor.

Akıncı dizisiyle oyunculuğa adım atan Talu'nun hangi karakter ile izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merak konusu...