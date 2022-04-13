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    • Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! 'Analar neler doğuruyor'

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! 'Analar neler doğuruyor'

    Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle çekildiği karelerini paylaştı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Talu'nun cesur pozlarına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 17:15
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    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! 'Analar neler doğuruyor'

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, sık sık magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor.

    Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle de beğeni topluyor.

    Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, annesinin izinden gidip oyunculuğa başladı ve ilk dizi deneyimini Akıncı dizisinde hayat verdiği Didem karakteriyle yaşadı.

    Kariyerini hem oyunculuk hem de modellik üzerine yapmak isteyen Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı son karesiyle gündem oldu.

    Deren Talu'dan iddialı paylaşım

    Sık sık cesur paylaşımlarıyla dikkati çeken Deren Talu, Instagram hesabından göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle çekildiği karelerini paylaştı.

    Deren Talu'nun iddialı pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

    Talu'nun paylaşımına, ''Annesinin kopyası", ''Kendall Jenner'e ne kadar çok benziyorsun'' ''Ananlar neler doğuruyor'' gibi yorumlar yapıldı.

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! Analar neler doğuruyor #1

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! Analar neler doğuruyor #2

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! Analar neler doğuruyor #3

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle şov yaptı! Analar neler doğuruyor #4


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