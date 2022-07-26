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    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mayolu pozlarıyla mest etti! 'Yerli Kendall'

    Deren Talu mayosuyla verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.Deren Talu'nun bu pozları kısa sürede binlerce ve beğeni yorum aldı.
    • 26.07.2022 - 00:48
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 01:01
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    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu mayolu pozlarıyla mest etti! 'Yerli Kendall'

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.Deren Talu güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Talu'nun instagramda 380 bin takipçisi bulunuyor.Attığı fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mayolu pozlarıyla mest etti! Yerli Kendall #1

    Deren Talu son olarak attığı mayolu pozlar ile gündeme geldi.İşte Deren Talu'nun o pozları..

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mayolu pozlarıyla mest etti! Yerli Kendall #2

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mayolu pozlarıyla mest etti! Yerli Kendall #3

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mayolu pozlarıyla mest etti! Yerli Kendall #4

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu mayolu pozlarıyla mest etti! Yerli Kendall #5


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