Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun iç çamaşırsız pozları olay oldu! 'Cesaretine hayranım'

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun iç çamaşırsız pozları olay oldu! 'Cesaretine hayranım'

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etti. Talu, son olarak katıldığı bir davette mini elbiseli iç çamaşırsız kombiniyle poz verdi.

1996 yılında Amerika'da dünyaya gelen Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, güzelliğiyle göz dolduruyor.

Mankenlik ve oyunculuk yapan Deren Talu, annesi gibi güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan bir isim..

Cesur pozlar veren ve kusursuz fiziğini sergileyen Deren Talu, bazen eleştiri bazen ise övgü dolu yorumlar alıyor.

Kardeşi ve annesiyle sık sık davetlerde boy gösteren Deren Talu, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor.

Tatile çıkan ve paylaştığı karelerle yorum yağmuruna tutulan Talu, iç çamaşırsız pozlarıyla cesaretini bir kez daha konuşturdu.

Güzel isim, son olarak katıldığı bir davette mini elbiseli iç çamaşırsız kombiniyle poz verdi. Deren Talu'nun bu paylaşımına beğeni yağdı.

Deren Talu'nun fiziği

Son olarak sütyensiz tarzıyla çektirdiği pozunu paylaşan Deren Talu, takipçilerini güzelliğiyle adeta büyüledi.

Deren Talu'nun derin göğüs dekolteli mini elbiseli pozlarına takipçileri, beğeni yağdırdı. Takipçilerinden bazıları Talu'nun paylaşımının altına "Cesaretine hayranım" yorumunda bulundu.

Annesini güzelliği ile gölgede bırakan Deren Talu, spor yaparak kusursuz fiziğini koruyor. Defilelere çıkan güzel isim, annesi ve kardeşiyle boy göstermeyi ihmal etmiyor.

Her fırsatta güzelliğini gündeme getirmeyi başaran Deren Talu, aşk hayatında ise şu sıralar oldukça mutlu...