Petrol
113.47
2.24%
Euro
17.5284
0.01%
Dolar
16.6595
0.81%
Altın
975.16
0.65%
Borsa
249
-1.54%
Bitcoin
347.391
0.05%
BTXN Coin
7.03
-1.54%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun iç çamaşırsız pozları olay oldu! 'Cesaretine hayranım'

    Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etti. Talu, son olarak katıldığı bir davette mini elbiseli iç çamaşırsız kombiniyle poz verdi.
    • 28.06.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun iç çamaşırsız pozları olay oldu! 'Cesaretine hayranım'

    1996 yılında Amerika'da dünyaya gelen Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, güzelliğiyle göz dolduruyor.

    Mankenlik ve oyunculuk yapan Deren Talu, annesi gibi güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan bir isim..

    Cesur pozlar veren ve kusursuz fiziğini sergileyen Deren Talu, bazen eleştiri bazen ise övgü dolu yorumlar alıyor.

    Kardeşi ve annesiyle sık sık davetlerde boy gösteren Deren Talu, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor.

    Tatile çıkan ve paylaştığı karelerle yorum yağmuruna tutulan Talu, iç çamaşırsız pozlarıyla cesaretini bir kez daha konuşturdu.

    Güzel isim, son olarak katıldığı bir davette mini elbiseli iç çamaşırsız kombiniyle poz verdi. Deren Talu'nun bu paylaşımına beğeni yağdı.

    Deren Talu'nun fiziği

    Son olarak sütyensiz tarzıyla çektirdiği pozunu paylaşan Deren Talu, takipçilerini güzelliğiyle adeta büyüledi.

    Deren Talu'nun derin göğüs dekolteli mini elbiseli pozlarına takipçileri, beğeni yağdırdı. Takipçilerinden bazıları Talu'nun paylaşımının altına "Cesaretine hayranım" yorumunda bulundu.

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu nun iç çamaşırsız pozları olay oldu! Cesaretine hayranım #1

    Annesini güzelliği ile gölgede bırakan Deren Talu, spor yaparak kusursuz fiziğini koruyor. Defilelere çıkan güzel isim, annesi ve kardeşiyle boy göstermeyi ihmal etmiyor.

    Her fırsatta güzelliğini gündeme getirmeyi başaran Deren Talu, aşk hayatında ise şu sıralar oldukça mutlu...

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu nun iç çamaşırsız pozları olay oldu! Cesaretine hayranım #2

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu nun iç çamaşırsız pozları olay oldu! Cesaretine hayranım #3

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu nun iç çamaşırsız pozları olay oldu! Cesaretine hayranım #4


    İlginizi Çekebilir

    Arda Güler, sakatlığını atlattı mı?
    Futbol

    Arda Güler, sakatlığını atlattı mı?

    'Sel bölgesinde bin 929 personel görevlendirildi'
    Gündem

    'Sel bölgesinde bin 929 personel görevlendirildi'

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir