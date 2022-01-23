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Derin Talu ile Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası! Kimseye aldırmadan öpüştüler...

Derin Talu ile Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası! Kimseye aldırmadan öpüştüler...

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Dilara Aksüyek ile görüntülenen iş insanı Hakan Sabancı'nın, şimdi de Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.