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- Derin Talu ile Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası! Kimseye aldırmadan öpüştüler...
Derin Talu ile Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası! Kimseye aldırmadan öpüştüler...
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 17:11
- Güncelleme : 23.01.2022 - 17:45
Sosyetenin genç ve çapkın isimlerinden iş insanı Hakan Sabancı, son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen ünlüler arasında yer alıyor.
Aygün Aydın ile haklarında çıkan "hamile, baba, anne" dedikodularına kulak tıkayan Hakan Sabancı, geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Dilara Aksüyek'le görüntülenmişti.
Sakin tavırlarıyla dikkati çeken ikili, objektiflere ''Biz arkadaşız'' diyerek kameralardan uzaklaşmışlardı.
Sabancı, şimdi de eski haber spikeri ve Türkiye güzellerinden Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu ile anılıyor. İkili, şimdilik aşklarını gözlerden uzak yaşıyor.
DAKİKALARCA ÖPÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLDİ
Hürriyet'in haberine göre; Hakan Sabancı ile Derin Talu, geçtiğimiz perşembe akşamı Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı.
Sabaha kadar sarmaş dolaş eğlenen ikili, samimiyeti ilerletti ve çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden dakikalarca öpüştü.
''AMAN 'ESCORT' AYGÜN DUYMASIN''
Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından sosyal medyada, ''Aman 'escort' Aygün duymasın'' yorumları yapıldı.