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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan cesur paylaşım! Ayna karşısında bikinisiyle poz verdi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan cesur paylaşım! Ayna karşısında bikinisiyle poz verdi

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Antalya'da tatiline devam eden Talu, yaptığı paylaşım ile kendisine hayran bıraktı.