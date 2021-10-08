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- Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan cesur paylaşım! Ayna karşısında bikinisiyle poz verdi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan cesur paylaşım! Ayna karşısında bikinisiyle poz verdi
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 18:06
Defne Samyeli ile Eren Talu'nun geçtiğimiz ay 18'inci yaşına giren küçük kızları Derin Talu, güzelliği ve Instagram'da paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan isimlerin başında geliyor.
263 bin takipçili hesabını aktif olarak kullanan Derin Talu, her hereketiyle olay yaratıyor.
Şu sıralar Antalya'da tatil yapan Derin Talu, son olarak ayna karşısında verdiği bikinili pozuyla adından söz ettirdi.
AYNA KARŞISINDA POZ VERDİ
Gün boyu kumsalda güneşlenen Derin Talu, daha sonra ayna karşısında bikinisiyle poz verdi.
Çekildiği kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Talu'nun bikinili ayna pozu magazin gündemini salladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Talu'ya, kalp ve ateş emojileri yağdı.
"GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ"
Birçok sosyal medya kullancısı Talu'nun fotoğarafına, ''Güzelliğini annesinden almış.'' şeklinde yorumlar yaptı.
İşte Talu'nun ayna karşısında verdiği o poz...