Defne Samyeli'nin küçük kızı aşık oldu! Derin Talu bakın gönlünü hangi ünlü iş insanının oğluna kaptırdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı aşık oldu! Derin Talu bakın gönlünü hangi ünlü iş insanının oğluna kaptırdı

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu hakkında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Ablası Deren Talu ile birlikte bir defileye katılan 18 yaşındaki Talu'nun Emre Işık ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun küçük kızları Derin Talu, sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan isimlerin başında geliyor.

18 yaşındaki Derin Talu, önceki akşam ablası Deren Talu ile birlikte Raisa & Vanessa 2022-22 Sonbahar/Kış koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katıldı.

ABLA KARDEŞ POZ VERDİLER

Gazetecilere bol bol poz veren ikilinin katıldığı gecede aynı zamanda; Ece Sükan, Ceylan Çapa, Hande Ataizi, Aslıhan Doğan Turan ve Emine Ün gibi isimler boy gösterdi.

EMRE IŞIK İLE YAKINLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde 18'inci yaş gününü kutlayan Derin Talu hakkında ortaya atılan aşk iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Derfilede, Derin Talu'nun Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık'ın oğlu Emre Işık ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Talu'nun Emre Işık'la görüntülenmesi üzerine aşk iddiaları ortaya atılırken ikiliden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

''BENİM BEBEĞİM ARTIK YASAL''

Geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki oyuncu Deren Talu, sosyal medya hesabı üzerinden 18 yaşına giren kardeşi Derin Talu'yla birlikte alkol aldıkları bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Talu, paylaştığı fotoğrafın altına, ''Benim bebeğim artık yasal.'' notunu düşmüştü. Derin Talu da ablasının bu paylaşımına İngilizce olarak ''Sonunda.'' yorumunu yapmıştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Defne Samyeli'nin kızlarının bu davranışı, sosyal medya kullanıcıları tarafından hoş karşılanmamıştı.

Derin Talu'nun 18 yaşına girer girmez eğlence mekanına giderek içki içmesi takipçilerini ikiye bölmüştü.

Bazı takipçileri bu durumun normal olduğunu belirtirken bazıları ise daha çok küçük olduğunu dile getirmişti.