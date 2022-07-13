Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin'den bikini şov! Olay yaratan pozlara tepki... 'Annen nerede?'

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Zaman zaman tarzı ile eleştirilen Defne Samyeli ve kızları, eleştirilere rağmen sosyal medya üzerinde oldukça popüler..

Deren ve Derin Talu'nun cesur paylaşımları ve birbirine olan bağlılıkları ise herkesin ilgisini çeken bir diğer detay.

Şimdilerde tatilde olan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle yine cesaretini konuşturdu.

Tatilin ve partilerin tadını çıkaran Derin Talu, fiziğine dikkat ettiğini ve yaza iyi hazırlandığını gözler önüne serdi.

Derin'den cesur kareler

Bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşan Derin Talu, plaj partisinin keyfini çıkardı.

Fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çeken Derin Talu'nun bikinili paylaşımlarına, beğeni ve yorum yağdı.

Talu'nun takipçileri cesur pozların altına alev emojileri yağdırmayı ihmal etmedi.