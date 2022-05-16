'Değişime bak be' Ekranların Fındık Kurdu Berna'sı güzelliğiyle parmak ısırtıyor..

Bir Şarkısın Sen adlı müzik programıyla çocuk yaşta üne kavuşan Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu, genç kız oldu. Berna'nın son halini görenler, güzelliği karşısına gözlerine inanamadı.

Katıldığı 'Bir Şarkısın Sen' adlı çocuk şarkı yarışması ile Türkiye gündemine oturan ve Fındık Kurdu lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, genç kız oldu.

9 yaşındayken televizyon macerasına başlayan Berna, şimdilerde 23 yaşında...

Şarkıları ve dansları ile milyonların gönlünde taht kuran Fındık Kurdu Berna, sesi kadar konuşmasıyla da herkesi etkilemeyi başardı.

Programın ardından ekranlara veda eden Berna, yıllar sonra merak konusu oldu.

Kendine has tarzıyla büyümüş de küçülmüş yorumları yapılan Berna'dan artık eser kalmadı.

Fındık Kurdu Berna, güzelliğiyle büyüledi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam eden ve müziği bırakmadığı görülen Berna Karagözoğlu, YouTube kanalından şarkı söylemeye devam ediyor.

Öte yandan çocuk halleriyle hafızalarda kalan Berna'nın şimdiki halini görenler ise şoke oluyor.

Güzel bir genç kız olan Fındık Kurdu Berna, Instagram'dan yayınladığı kareleriyle kendine hayran bıraktı.

İşte ekranların minik yıldızı Fındık Kurdu Berna'nın son hali...