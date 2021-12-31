Euro
15.3858
3.07%
Dolar
13.5755
2.98%
Altın
797.1060
3.71%
Borsa
1,866.70
0.16%
Bitcoin
641.098
4.41%
BTXN Coin
35.54
-2.52%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Tanımak imkansız! Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'in eski halini görenler gözlerine inanamadı

    Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez'in geçmiş yıllara ait fotoğrafları gündem oldu. Damla Sönmez'in eski halini görenler, 'Damla da estetikli çıktı' demekten kendini alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tanımak imkansız! Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'in eski halini görenler gözlerine inanamadı

    Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Damla Sönmez, şimdilerde başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Cuma akşamlarına damgasını vuran Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

    Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başaran Sönmez, hayranları tarafından mercek altına alındı

    ESKİ HALİ OLAY OLDU

    Hakkında araştırma yapanlar, Damla Sönmez'in geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Ünlü oyuncunun eski halini görenler, ''Damla da estetikli çıktı'', ''Değişimi inanılmaz'', ''Tanımak imkansız'' gibi yorumlarda bulundu.

    Öte yandan ''Damla Sönmez'de estetik var mı yok mu?'' sorusu araştırma konusu olurken birçok sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun değişiminin estetikle değil yaşla ilgili olduğu konusunda hemfikir oldu.

    İşte Aziz'in güzeller güzeli Dilruba'sı Damla Sönmez'in eski hali...

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #1

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #2

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #3

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #4

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #5

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #6

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #7

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #8

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #9

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #10

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #11

    Tanımak imkansız! Aziz in Dilruba sı Damla Sönmez in eski halini görenler gözlerine inanamadı #12

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir