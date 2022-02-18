Değişimin böylesi görülmedi! Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son haliyle 'aynı kişi olamaz' dedirtti

ATV'nin bir döneme damgasını vuran dizisi Ekmek Teknesi'nde Ölü karakterine hayat veren Mehmet Usta, değişimiyle gündeme geldi. Mehmet Usta'nın son halini görenler, aynı kişi olduğuna inanamadı.

2002-2005 yılları arasında yayınlanan, yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu ise Raci Şaşmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin efsane dizisi Ekmek Teknesi, yayınlandığı döneme damgasını vurdu.

Kadrosunda Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri, Ekin Türkmen, Hasan Kaçan ve Melike Güner gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi, sıcacık bir aile hikayesini ele aldı.

Tüm oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ekmek Teknesi dizisi, hafızalardaki tazeliğini yıllar geçmesine rağmen koruyor.

Dizide 'Ölü' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Usta, kısa sürede milyonların beğenisini kazanmıştı.

Heredot Cevdet karakterinin kahvehanede anlattığı tarihi hikayelere eşlik etmesiyle milyonları güldüren Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sü Mehmet Usta, yıllar sonraki haliyle herkesi şaşırttı.

ŞİMDİ TEŞKİLAT DİZİSİNDE ROL ALIYOR

Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği 'Ölü' karakteri ile ünlenen Mehmet Usta'nın son hali sosyal medyayı salladı.

Bez Bebek dizisinde canlandırdığı 'Joker' karakteriyle ününü perçinleyen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı. Usta'nın son halini görenler aynı kişi olduğuna inanamadı.

48 yaşındaki ünlü oyuncu, şimdilerde TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ta Zayed Fadi karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

İşte Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali...