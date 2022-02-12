Değişimin bu kadarı! Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ın son hali ağızları açık bıraktı

Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Yadigar karakteriyle hafızalara kazınan Temmuz Karikutal'ın değişimi ağızları açık bıraktı. Karikutal'ın son halini görenler, onu tanımakta güçlük çekti.

2007-2012 yılları arasında Fox TV ekranlarında yayınlanan efsane dizi Arka Sıradakiler, dönemin gençliğini ekranlara kilitlemeyi başarmıştı.

Yapımcılığını Birol Güven'in, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan'ın üstlendiği Arka Sıradakiler dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görmüştü.

Öğrencilerinin daha iyi yerlere gelmesini isteyen Kemal Hoca'nın verdiği hayat dersleri, izleyicilerin de kalbine işlemişti.

Dizide, lise hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan Yadigar karakteri ise gençlerin hafızasına kazınan isimlerden olmuştu.

Yadigar karakterine ise başarılı oyuncu Temmuz Karikutal hayat vermişti. Arka Sıradakiler'de yer aldığı dönemde geçirdiği trafik kazası nedeniyle oyunculuğu bırakan Temmuz Karikutal, iyileşince diziye 1 sezon daha devam etmişti.

KENDİSİNE BAMBAŞKA BİR YOL ÇİZDİ

Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Yadigar karakteriyle akıllara kazınan Temmuz Karikutal, aslında Arka Sıradakiler dizisinde rol aldığı sırada bir cast ajansı işletiyordu.

Arka Sıradakiler dizisi, 5 sezonluk yayın hayatının ardından final yapınca Karikutal, kendisine bambaşka bir kariyer yolu çizdi ve sahibi olduğu ajansa yoğunlaştı.

Dizilere, reklamlara ve sinema filmlerine birçok yeni oyuncu kazandırırken, aynı zamanda birçok önemli oyuncunun da menajerliğini üstlendi.

KENDİ OYUNCULUK ATÖLYESİNİ KURDU

Temmuz Karikutal, bu başarılarının ardından 2014 yılında kendi oyunculuk atölyesini kurdu.

Atölye'de usta oyuncular Defne Yalnız, Murat Aydın, Özdemir Çiftçioğlu ile eğitmenlik yapmaları konusunda anlaştı.

2014 yılından günümüze kadar, birçok öğrencinin katıldığı atölyede, başarılı olan kişileri ajans kadrosuna alarak dizi, reklam ve sinema filmlerinde oynattı.

DEĞİŞİMİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Ekranların fenomen dizisinin unutulmaz oyuncusu Temmuz Karikutal, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Karikutal, yıllar içerisinde kilo alıp sakal bıraktı. Oyuncunun son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.