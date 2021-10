Değişimin bu kadarı! Squid Game'in 456'sı Lee Jung-jae'nin gençlik hali

Netflix'in Kore yapımı dizisi Squid Game'in 456 numarası Seong Gi-hun'a hayat veren Lee Jung-jae'nin gençlik hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Squid Game'in 456'sı Lee Jung-jae'nin gençlik hali...

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı.

Kısa sürede en popüler yapımları bile geride bırakarak zirveye tırmanan Squid Game, konusu ve oyuncuları ile adeta tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Dizinin en çok araştırılan oyuncusu ise hiç kuşkusuz 456 numaralı yarışmacı Seong Gi-hun karakterine hayat veren Koreli oyuncu Lee Jung-jae oldu.

SQUID GAME İLE PARLADI

15 Aralık 1972 tarihinde Güney Kore'de dünyaya gelen Lee Jung-jae, Squid Game dizisiyle yıldızını parlattı.

Modellik ile başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Jung-jae, Feelings ve Sandglass dizileriyle adını duyurdu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ ALDI

Lee'nin film kariyeri, An Affair'deki (1998) oyunculuk başarısından sonra başladı.

Birçok filmde boy gösteren Koreli oyuncu, City of the Rising Sun ile Blue Dragon Film Ödülleri'nde ve The Housemaid ile Fantasporto Yönetmenler Haftası'nda En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.

GENÇLİK HALİNİ GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Squid Game dizisi ile uluslararası bir üne kavuşan Lee Jung-jae'nin gençlik hali ise görenleri hayrete düşürdü.

Jung-jae'nin gençlik fotoğrafları sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar, Jung-jae'yi tanımakta bir hayli zorlandı. İşte Squid Game'in 456'sı Lee Jung-jae'nin gençlik hali...