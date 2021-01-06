Dalga Dalga şarkısı ile tanınan Deha Bilimlier, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konuğu oldu. Hayatına dair bilgiler merak edilen Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier nereli, kaç yaşında?

Yıllar önce bir yarışma programına katılmasıyla tanınan Deha Bilimlier, son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı. Bu program ile beraber sosyal medyada konuşulmaya başlanan Deha Bilimlier ile ilgili bilgiler araştırılıyor.

Bir dönemin sevilen yapımlarından biri olan Fi 'de rol almış ve dizi için klip çekmiştir.Akademi Türkiye adlı bir programda tanınan Deha Bilimlier, çıkardığı Dalga Dalga şarkısıyla gündemde tekrardan yerini aldı.

Peki, Deha Bilimlier kimdir? Deha Bilimlier nereli, kaç yaşında? Deha Bilimlier eşi kim? İşte detaylar…

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı bir reality show ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.

Amatör olarak sürdürdüğü müzik kariyerini 2008 yılında çıkardığı 5555 adlı single çalışmasıyla sonlandırdı ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.

2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Çıkardığı albüm oldukça iyi eleştiriler aldı.

Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.

Puhu TV üzerinde yayınlanan internet dizisi Fi'de yer aldı. Dizide rol gereği klip çeken Deha Bilimlier'e, Serenay Sarıkaya eşlik etti.

Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu var.