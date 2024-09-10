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Deha dizisi ne zaman başlayacak? Deha konusu ve oyuncuları

Deha dizisi ne zaman başlayacak? Deha konusu ve oyuncuları Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak. Peki, Deha dizisi ne zaman başlayacak? Deha dizi konusu ve oyuncu kadrosu...