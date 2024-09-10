Deha dizisi ne zaman başlayacak? Deha konusu ve oyuncuları

Yeni sezonda Show TV’de izleyicilerle buluşacak, Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Deha’ için geri sayım başladı.
Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın yer aldığı dizi, konusu ve kadrosuyla ilgi çekti.
Deha'nın başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu gibi isimler yer alıyor.
‘Deha’, aile içi bir intikam meselesini ele alıyor.
Peki, Deha dizisi ne zaman başlayacak? Deha dizi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte bilgiler...
DEHA YAYIN TARİHİ
Deha dizisinin yeni yayın tarihi henüz açıklanmadı.
DEHA DİZİ KONUSU
Deha, iyilik ve kötülükte deha olan bir baba ile oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan bir intikam hikayesini anlatıyor.
Bu dizi, izleyicilere her karakterin farkında olunmayan yönlerini keşfedecekleri derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.
DEHA OYUNCU KADROSU
Aras Bulut İynemli (Devran)
Taner Ölmez (Cesur)
Ahsen Eroğlu (Esme)
Uğur Polat (İskender)
Seda Akman (Aysel)
Zuhal Gencer (Gülce)
Melis Sezen (İmre)
Çağan Efe Ak (Boran)
Eylül Ersöz (Ceylan)
Umutcan Ütebay (Yaman)
Emel Göksu (Cavidan)