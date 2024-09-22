Deha'nın yıldızı gerçekten deha çıktı! Aras Bulut İynemli'nin şoke eden asıl mesleği... Şimdilerde Deha dizisinde başrolü üstlenen oyuncu Aras Bulut İynemli, aslında çok farklı bir bölümden mezun. Mesleğini yapmayan İynemli, kariyerini ekranlarda sürdürüyor. Bakın, aslında gerçek mesleği ne...

Yağmur Dinç

Yıldızı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki "Mete" karakteriyle parlayan Aras Bulut İynemli, kısa sürede Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldu.

Akabinde Muhteşem Yüzyıl'da rol alan İynemli, oyunculuk kariyerini taçlandırmaya devam etti.

İçerde ve Çukur dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, yeni dizisiyle gündemde.

Deha adlı dizide başrolü üstlenen Aras Bulut İynemli, çok zeki bir matematik öğretmenini canlandırıyor.

İynemli'yi mercek altına alan izleyiciler, kariyerindeki o detay karşısında şoke oluyor.

Ünlü oyuncu, aslında çok farklı bir kariyere sahip olabilir; çünkü asıl mesleği bakın ne imiş...

UÇAK MÜHENDİSİ

Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur.

Ancak, oyunculuk kariyerinin peşinden giden İynemli, bu alanda da adından söz ettirmeyi başarmıştır.