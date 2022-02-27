Dekolte isyanıyla akıllarda! Songül Karlı'nın oğlu Efe, delikanlı oldu...

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Songül Karlı, özel hayatıyla merak konusu oldu. Karlı'nın gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu Efe'nin son hali ise görenleri şaşırttı.

İbo Show'un yeni bölüm konukları Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba oldu.

Türküleriyle milyonların kulaklarının pasını silen Songül Karlı, seyircilerin gündemine oturdu.

Eski eşi tarafından dolandırıldıktan sonra maddi olarak zor bir dönem geçiren, Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı, hayatını yoluna soktu.

3 evlilik yapan Karlı'nın özel hayatını araştıran izleyiciler, oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşıyor.

OĞLUNDAN DEKOLTE İSYANI

Son dönemde estetikleri ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü "Efe" adında bir oğlu var.

Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor.

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" demişti.

İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe'nin son hali...