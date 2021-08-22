Dekolteli kıyafeti başına bela oldu! Sibel Can'ın göğsü açıldı, yardımına koruması koştu

Bodrum'da konser veren Sibel Can, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. Dekolteli elbisesinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın göğsü açıldı. Şarkıcının yardımına durumu hemen fark eden koruması koştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Şarkılar Bizi Söyler'' programının sezon finali yapmasının ardından yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Sibel Can, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.

Şarkılarıyla kulakların pasını silen ve dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatan 51 yaşındaki Sibel Can, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı.

Dekolteli elbisesinin azizliğine uğrayan Can'ın göğsü açıldı. Şarkıcının durumu fark etmemesi üzerine sahneye çıkan koruma, Can'ın önüne geçerek kıyafetini düzeltti.

YARDIMINA KORUMASI KOŞTU

Sibel Can'ın göğsünün açıldığını gören koruması sahneye çıkıp Can'ın önüne geçerek durumu anlattı.

Sibel Can ise hemen arkasını dönerek üstüne çeki düzen verdi. Daha sonra konserine devam eden şarkıcının bu anları ise bir hayranı tarafından anbean kaydedildi.