Dekolteli pozlarıyla olay yarattı! 46 yaşındaki Ebru Şallı'dan iddialı pozlar.. Ebru Şallı iddialı pozlarıyla isminden söz ettiriyor. Ebru Şallı'nın son instagram paylaşımı olay yarattı. İşte ünlü ismin son pozları..

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 46 yaşında olan Ebru Şallı güzelliği ve fiziği ile dikkat çekiyor.

Sosyal medyada yaptığı her paylaşım kısa sürede büyük beğeni toplayan ünlü mankenin instagramda 3.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Ebru Şallı'nın son instagram paylaşımı sosyal medyada uzun süre gündem oldu. İddialı kıyafeti ile verdiği pozları instagram hesabından paylaşan Ebru Şallı takipçilerinin beğenisini topladı.

İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımı..

15 Ocak 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Şallı 1995 yılında katıldığı Queen of Turkey yarışmasında birinci olmuştur.

2019 yılında Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı özel hayatı ile zaman zaman magazin gündeminde yer almaktadır. Geçtiğimiz gün paylaştığı iddialı kareler ile adından söz ettiren Ebru Şallı'nın bu pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu..