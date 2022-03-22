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Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı

Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar esnek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.