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    • Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı

    Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı

    Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar esnek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 14:12
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    Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı

    Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Tokuş'un yer aldığı Deli Yürek dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

    Dizide hayat verdiği Zeynep karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Zeynep Tokuş, Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkı olarak hafızalara kazındı.

    Çok uzun zamandır bir projede yer almayan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor.

    Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Tokuş, uzun süredir kariyerine yoga eğitmeni olarak devam diyor.

    3 çocuk annesi Tokuş, sosyal medya hesabından yaptığı zor yoga duruşları ile magazin gündemine oturmayı başarıyor.

    ESNEKLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

    44 yaşındaki Zeynep Tokuş, son olarak sosyal medya hesabından esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını paylaştı.

    Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi olan Zeynep Tokuş, son paylaşımıyla da ağızları açık bırakı.

    Yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla dikkati çeken Tokuş'un pozunu görenler, "Esneklik kadar güç de önemli'', Muhteşem'', ''Fantastik'', ''Şahanesin" yorumlarında bulundu.

    Deli Yürek in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı #1

    Deli Yürek in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı #2

    Deli Yürek in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı #3

    Deli Yürek in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı #4

    Deli Yürek in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı #5

    Deli Yürek in yıldızı Zeynep Tokuş vücudunu saran taytını giydi, pozunu verdi! Esnekliği ağızları açık bıraktı #6


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