Deli Yürek'te fırtınalar estiren Zeynep Tokuş'tan olay yaratan hareket! Görenlerin dili tutuldu...

Bir dönem başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, sosyal medya üzerinden paylaştığı yoga hareketiyle olay yarattı.

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Tokuş'un yer aldığı Deli Yürek dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurdu.

Dizide hayat verdiği Zeynep karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Zeynep Tokuş Yılmaztürk, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmaya karar verdi.

Şimdilerde 3 çocuğu olan Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Zeynep Tokuş Yılmaztürk, sosyal medya hesabından yaptığı zor yoga duruşları ile magazin gündemine oturmayı başarıyor.

Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını daha takipçileriyle paylaştı.

45 yaşındaki Zeynep Tokuş, yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla tüm övgüleri üzerine topladı.

Tokuş, sosyal medya paylaşımına ise 'Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz." notunu düştü.

İşte Zeynep Tokuş'tan ağızları açık bırakan hareket....