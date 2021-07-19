Deliler Fatih'in Fermanı filmi nerede çekildi? İşte Deliler Fatih'in Fermanı oyuncu kadrosu ve konusu

Deliler Fatih'in Fermanı filmi nerede çekildi? İşte Deliler Fatih'in Fermanı oyuncu kadrosu ve konusu

2018 yılı yapımı Deliler Fatih'in Fermanı filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Deliler Fatih'in Fermanı filmi nerede çekildi? İşte Deliler Fatih'in Fermanı oyuncu kadrosu ve konusu...

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya'nın oturduğu, senaryosunu ise Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı Deliler Fatih'in Fermanı filmi, bu akşam saat 23.05'te TRT 1 ekranlarından izleyicisiyle buluşuyor.

Osmanlı ordusunun özel kuvvetleri olan Deliler isimli süvari birliğinin mücadelesinin anlatıldığı Deliler Fatih'in Fermanı filminde, tarihin gizli kalmış kahramanları öne çıkarılıyor.

Vizyona girdiği dönemde, tarih filmi sevenlerin beğenisini kazanan film, yayınlandığı dönemde farklı hikayesi ile dikkatleri toplamayı başardı.

Peki Deliler Fatih'in Fermanı filmi nerede çekildi? İşte Deliler Fatih'in Fermanı oyuncu kadrosu ve konusu...

DELİLER FATİH'İN FERMANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliler Fatih'in Fermanı filmi, Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel geçmişe sahip kentleri olan Aksaray ve Niğde'de çekildi. Özel ve farklı coğrafyası, doğal film platosunu andırıyor.

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİNİN KONUSU

Fatih Sultan Mehmet’in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad’ı öldürmesi için Baba Sultan’a ferman verir.

Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar’dan oluşan Deliler Birliği’ni Kuman’la birlikte Edirne’den Targoviçte’ye gönderir.

Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad’ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler’in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad’ı infaz etmektir.

DELİLER FATİHİN FERMANI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU